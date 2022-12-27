İşe gitmek için evinden çıkan icra memuruna silahlı saldırı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan icra memuru, kendisini takip eden şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. İcra memuru yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, icra memuru B.A., işe gitmek için evinden çıktığı sırada, onu takip eden bir şüpheli tarafından her iki ayağında da silahla vuruldu. B.A. kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüphelinin, B.A.’nın evine yakın bir noktada bulunan kafede bir süre oturduğu, B.A.’nın çıktığını görünce de kafeden ayrılarak yanına gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.