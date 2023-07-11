İşe gitmek için yola çıktı, alkollü sürücünün aracına arkadan çarpmasıyla şoke oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alkollü otomobil sürücüsü önce hafif ticari araca arkadan çarpıp ardından yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken kazayı anlatan hafif ticari araç sürücüsü, “Arabamı zor durdurdum, az kalsın tırın altına girecektim” dedi.

Kaza, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden işe giden Necmi Cülüs idaresindeki 16 Y 1916 plakalı Fiat marka hafif ticari araca, S.T. idaresindeki 41 ALR 789 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrulup yol kenarında stop etti. Otomobil ise araca çarpmasının ardından direğe çarparak durabildi. Otomobilin içerisinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü S.T. ile yolcu olarak yanında bulunan B.Ş., kazada yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

“Az kalsın tırın altına girecektim”

Kazayı anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Necmi Cülüs, “Ben kendi evimden işe doğru gidiyordum, burayı döndüm. Diğer araçtakilerin ikisi de alkollüymüş zaten. Buradan bana vurunca benim araba stop etti. Aşağıda kendi arabamı zor durdurdum. Az kalsın tırın altına girecektim. Dönüp baktığımda birbirlerine küfür ediyorlardı. Biri diğerine, ‘Sen alkollüydün niye bu kadar hızlı gittin?’ diyordu” diye konuştu.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.