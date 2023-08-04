İshak kuşu en küçük baykuş türü olarak kayıtlara geçti

İshakkuşu, Yalova Altınova Hersek Lagünü’nde gözlenip 254. tür olarak kayıtlara geçirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilen Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde, tespiti yapılan kuş türü sayısı 254’e çıktı.

En küçük baykuş türü

Gece gözlemlerinde tespit edilen İshak kuşu hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "Gece yırtıcılarından İshak kuşu, Türkiye’de bulunan en küçük baykuş türüdür. Boyları 19-21 santim büyüklüğündedir. Kafaları ve ayakları vücutlarına oranla oldukça büyüktür. Genelde geceleri avlanan İshak kuşu yavrularını beslemek için gündüzleri de ava çıkabilir" dedi.

"Gelecek nesillere bırakılacak miras"

Türkiye’de görülen 500 kuş türünün bu güne kadar yarısından fazlasının Hersek Lagünü’nde gözlenmesinin alanın değerini ortaya koyduğunu ifade eden Bülbül, "Alanın korunması için alınan tüm tedbirler ve Altınova halkının hassasiyeti kuş popülasyonuna katkı sağlamaktadır. Kuş gözlem çalışmalarında üreme sayısının ve tür çeşitliliğinin artması gelecek nesillere bırakacağımız bu miras için oldukça değerlidir" diye konuştu.