İshakçılar güreşleri için geri sayım başladı

Bu yıl 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 20. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı.

Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıl 20’ncisi düzenlenecek. 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon öncesi geri sayım başladı. Bu yıl yine büyük heyecana sahne olması beklenen güreşler için etkinliklerin gerçekleşeceği İshakçılar’daki Er Meydanı’nda son hazırlıklar sürüyor. Yapılan çatı kapatılması düzenlemeleri ve yenilenen yüzüyle bu yıl güreşseverleri ağırlayacak olan İshakçılar Er Meydanı, vatandaşların daha keyifli bir şekilde müsabakaları izlemesine imkan sağlayacak.

Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenleyeceği organizasyona güreş camiası, sporseverler ve bölge sakinlerinin yine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İshakçılar’da bulunan Er Meydanı’nda gerçekleşecek ve birbirinden önemli etkinliklerin yer alacağı programlar 20 Ekim Cuma günü saat 13.30’da Mehteran Korteji ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak. Aynı günün akşamı 18.00 - 22.00 saatleri arasında ise bu kez düzenlenecek Çocuk Şenliği ile çocuklar gönüllerince bir gün geçirme imkanı bulacak.

Organizasyonun ikinci günü olan 21 Ekim Cumartesi ise bu kez konser coşkusu yaşanacak. Saat 20.30’da başlayacak olan konserde sanatçı Gizem Kara, Derincelilerle buluşarak, en güzel eserlerini seslendirecek. İshakçılar Er Meydanı’nda gerçekleşecek programların son gününde ise güreş heyecanı yaşanacak. 22 Ekim Pazar günü İshakçılar Er Meydanı’nda saat 10.00 itibariyle başlayacak organizasyonda farklı boylarda güreşler tutulacak. Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlere vatandaşların bu yıl yine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.