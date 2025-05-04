Işık ihlali kaza getirdi... Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksiye çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Işık ihlali kaza getirdi... Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksiye çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında yaşandı. Şengül Y. yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Altıparmak Caddesi’nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak Seyfettin K.’nin kullandığı 16 T 1255 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.