Işıklar 'Fedakârlık, ev sahibi olarak bizlere düştü'

“Değerli Silivrili hemşerilerim ve değerli partililerim; Bildiğiniz gibi ülkemizi 21 yıldır bir kanser gibi saran bu istibdat rejimine karşı, bu hukuksuz, adaletsiz, liyakatsiz yönetimin her geçen gün daha da yoksullaştırdığı, ayrıştırdığı, düşmanlaştırdığı, çaresizleştirdiği halkımızın sesi olmak, ülkemizi ve insanımızı hakkettiği aydınlık günlere, gençlerimizi umuda, özgürlüğe, anne-babaları refaha kavuşturmak için Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ileride Türkiye demokrasi tarihinde altın harflerle anılacak bu mücadelesinde ben de 40 yıllık, lafın gelişi değil, gerçekten 40 yıllık partimden İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı olarak başvuruda bulunmuştum.

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildiği 9 Nisan Pazar gününden bir gece öncesine, hatta o günün sabah saatlerine kadar da ismim, sonradan basında da yer aldığı şekilde, bölgemizden 9. sırada yer alıyordu. Burada şunu belirtmek isterim ki, 2018 Milletvekili seçimlerinde partimiz bölgemizden zaten 9 Milletvekili arkadaşımızı Ankara’ya yollamıştı. Bu seçimde hem anket sonuçları hem de meydanlar, sokaklar, kalabalıklar gösteriyor ki, çok daha fazla Milletvekili ile TBMM’de olacağız. Ancak yine hepinizin bildiği gibi, Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partilerden, yani Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nden hepsi birbirinden değerli ve önemli Milletvekili adayı arkadaşlarımızın da CHP çatısı altından, CHP listelerinden seçime girmesine karar verilmişti.

Değerli arkadaşlar, aday belirleme ve listelerin oluşturulma sürecini, bu süreçlerin zorluğunu, hassaslığını ve dengeleri hem daha önceki siyasi tecrübelerimden hem de bu hafta sonu partimizdeki saatler süren toplantı ve görüşmeleri yakından takip eden biri olarak çok iyi bilmekteyim. Türkiye’mizin kaderini belirleyecek bu seçimde, tek bir oyun bile boşa gitmemesi, TBMM’de bir koltuk daha fazla kazanabilmek için o kadar ince hesaplamalar, o kadar detaylı planlar yapıldı, başta Genel Başkanımız ve parti üst yönetimindeki arkadaşlarımız ile diğer ittifak ortağımız partilerdeki mevkidaşları o kadar hassas senaryolar üzerinde çalıştılar ki, gerçekten ileride bu tarihi demokrasi zaferimizin bir belgeseli çekilecek olsa, 8 Nisan 2023 gecesi “en uzun gece” olarak tarihe geçer.

İttifak demek, karşılıklı özveri ve fedakârlık göstermek demektir. İttifak ruhu, birlik beraberlik ruhu, yol arkadaşlığı, siyasi yoldaşlık bunu gerektirir. Bu anlamda fedakârlık gerektiren noktalarda da ilk fedakârlık, ev sahibi olarak bizlere düştü.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmek sadece Ankara’da Meclis sandalyelerinden ibaret değildir. Devletimiz, Cumhurbaşkanlığı ile, Millet Meclisi ile, kabinesi ile, kamu kurum ve kuruluşları ile bütüncül bir anlayışla, bütüncül bir vizyonla ve perspektifle yönetilecektir. Türkiye’mizin geride kalan 21 yılın yaralarını sarması ve kaybedilen zamanı hızla telafi etmesi de ancak böyle mümkün olabilir. Bu anlamda bizler de her kurum ve kadroda, her görev ve mevkide, bize ne görev düşerse canla başla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Silivri’mizden Milletvekili aday listelerine giren, sevgili ekip arkadaşım, Meclis Üyem, kardeşim Doruk Bulut ve yine ekip arkadaşım, partimizin değerli emektarlarından Ender Unutan Ersözlü Hanımefendi’yi canı gönülden, yürekten tebrik ediyorum. Bu seçimlerde Doruk Bulut kardeşimizi Ankara’ya gönderebilmek için mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı en çok çalışanlardan biri ben olacağım, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Sayın Genel Başkanımızın Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi için şu ana kadar olduğu gibi, bugünden sonra da gecemi gündüzüme katarak, parti örgütümle beraber sahada olacağım.

Size Söz, Baharlar Gelecek!

