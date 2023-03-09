Işıklar'ı sevenleri yalnız bırakmadı

Silivri Belediyesi önceki dönem başkanı Özcan Işıklar'ın kayınpederi, CHP Belediye meclis üyesi Gökhan Yonat'ın amcası İbrahim Yonat son yolculuğuna uğurlandı.

Işıklar'ı sevenleri yalnız bırakmadı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

İbrahim Yonat’ın cenazesi bugün Selimpaşa Merkez camiinde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Işıklar ve Yonat aileleri acı günlerinde Memleket Partisi genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, meclis üyeleri, önceki dönem belediye başkanları, siyasi parti yönetici ve temsilcileri, mahalle muhtarları ile iş insanları ve sevenleri yalnız bırakmadı. 
Işıklar'ı sevenleri yalnız bırakmadı