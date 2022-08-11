Siemens
SON
DAKİKA
Işıklar 'Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz'
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
PKK'lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı
Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Işıklar 'Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz'

Silivri eski Belediye Başkanı Özcan Işıklar, göreve geldiği 2009 yılında yaşanan sel felaketini örnek vererek bir bilgilendirme yaptı.

Işıklar 'Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Işıklar, dönemin merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'la da aralarında geçen diyaloğu hatırlatarak, " halk karşısında kimi bulursa devlet odur. Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz. O karşısına çıkana derdini, sorununu anlatır. Derdinin dermanını ister" dedi. İşte eski başkan Işıklar'ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: 
BİR SEL ANISI
Yıl: 2009. 8 Eylül
Silivri’de 100 yılda bir yağacak yağış bir günde yağmış, metrekareye 150 kg.'dan fazla yağmur düşmüş ve tarihin en büyük sel felaketine sebep olmuştu. 8 Eylül günü Silivri’de 3 can kaybı,2000’e yakın evi sel basmış, 900'e yakın araç denize sürüklenmiş, su seviyesi yer yer 1.80 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Böyle felaketlerde ne tür önlem alırsanız alın yetersiz kalır. Bu felaketin en büyük sebebi İBB yetki ve görev alanında olan Boğluca Deresi’nin ıslah edilmemiş olmasıydı. O gün saat 16:00’ya kadar Büyükşehir'den aranmayı bekledim, aramayınca kendim bizzat Kadir Bey'i aradım. Mazbatayı aldığım tarihten o güne kadar Kadir Bey'le tebrikleşmek de dahil telefonda bile görüşmemiştik. Kendisine "Başkanım, eğer Silivri'ye bir yardım gönderdiyseniz bilin ki ulaşmadı, çaresiz durumdayız, sıkıntıdayız, durumu bilmenizi istiyorum." dedim, kendisi de araç gereç yardımı göndereceğini söyledi, konuşma bu kadar sürdü. Kadir Topbaş ancak ertesi gün, Selimpaşa'ya geldi. Beni tanımıyordu, ilk kez orada gördü. Etrafta gazeteci ve televizyoncu kaynıyordu, biz yanyana gelince basın mensupları hücum etti, beraber kameraların karşısına geçtik. İlk önce ben konuştum ve "İBB Başkanımız'la 10 dakikada bir görüşüyoruz, sürekli temas halindeyiz, kendisi sürekli beni arıyor, gerekli yardımı ve desteği gönderdi. Devletimiz güçlüdür, her türlü sıkıntıyı aşarız." şeklinde bir demeç verdim. Kendisi de benzer şeyleri söyledi. Röportaj bittikten sonra yürümeye başladık, koluna girdim ve kulağına eğilerek "Başkanım ikimiz de doğruyu söylemedik." dedim, kendisi de güldü, elini omzuma atarak "İşte devlet adamlığı budur, sağ ol, teşekkür ederim." dedi. Rahmetli Kadir Başkan'la dostluğumuz, ağabey-kardeş ilişkimiz böyle başladı. Bu diyalogtan sonra Silivri'de 3 tane üniversite alanının planlara işlenmesi, tarım topraklarının korunması, altyapı yatırımlarının yapılması, Slikon Vadisi'nin planlarının yapılması, geleceğe dönük tasarımlar konusunda en büyük desteği aldık. Ben Kadir Bey'le olan mesaimde uyumda bulamadığımız verimi zıtlıkta bulabildiğimizi gördüm. 
Bu anı da gösteriyor ki, halk karşısında kimi bulursa devlet odur. Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz. O karşısına çıkana derdini,sorununu anlatır,derdinin dermanını ister.
 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Işıklar 'Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz'
Yusuf Eker

Bakmadan Geçme

Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı