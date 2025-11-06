Işıklı kavşakta 2 kamyon çarpıştı: Sürücüler yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, N.U. kontrolündeki 41 AUZ 723 plakalı kamyon ile S.A. idaresindeki 07 MBN 38 plakalı kamyon, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kamyon sürücünü ambulans ile Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.