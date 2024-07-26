Işıköndeş'ten İBB Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi'ne ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Silivri Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Sibel Aydın Işıköndeş, geçtiğimiz gün 19 Mayıs Meydanı'nda hizmet veren İBB Üniversite Tercih Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'ni ziyaret etti.

IŞIKÖNDEŞ: YOL GÖSTERİCİLİKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN MERKEZİ ZİYARET ETMENİZİ ÖNERİRİM

Işıköndeş, ziyaretine ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Bugün İBB Üniversite Tercih Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'ni ziyaret ettim. Uzman rehberler eşliğinde üniversite ve bölüm seçiminde vatandaşlarımıza yardımcı olma konularındaki süreçler hakkında bilgi edindim. Bu süreçte kafanızdaki soruların yanıtlarını almak ve yol göstericiliklerinden faydalanmak için 19 Mayıs Meydanındaki çadırımızı ziyaret etmenizi öneririm. Rehber arkadaşlarımıza kolaylıklar diler, üniversite tercihi yapacak arkadaşlarıma çıktıkları eğitim yolunda başarılar dilerim."

Işıköndeş, ziyaretinde merkezin çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı ve vatandaşların üniversite tercih süreçlerinde nasıl destek alabilecekleri konusunda farkındalık oluşturdu. Üniversite adaylarına başarı dileklerinde bulunan Işıköndeş, uzman rehberlerin yardımıyla doğru tercih yapmalarının önemini vurguladı.

İBB Üniversite Tercih Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, gençlerin üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken ihtiyaç duydukları desteği sağlamak amacıyla hizmet veriyor. 19 Mayıs Meydanı'ndaki çadırda uzman rehberler, gençlere danışmanlık yaparak, doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyor.