Ortaköy’de CHP’nin seçim çadırındaki yanma olayıyla ilgili çalışma yapan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, akli dengesinin bozuk olduğu belirlenen şahsı Bağcılar’da kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın, CHP’nin sosyal medyada başlattığı karalama kampanyasının aksine, ısınmak için girdiği çadırda yaktığı karton parçalarını söndürmeden çıktığı için yanma oluştuğu tespit edildi. Olay anı ve kovalamaca kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş Ortaköy’de geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahsın girdiği CHP’nin seçim çadırında bir süre sonra yanma oldu. Çadırın muhtelif yerlerinde meydana gelen yanma kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili emniyete şikayette bulunuldu.

CHP “saldırı” iddiasında bulundu

Olayın ardından “saldırı” diyerek sosyal medyada karalama kampanyası başlatan CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından, “Ortaköy’de bulunan seçim çadırımıza saldırı düzenlenmiştir. Bu ve benzeri provokasyonlar bizim güzel günlerin gelişine olan inancımızı azaltmaz, demokrasiyi içine sindiremeyen, ülkemizi ve milletimizi kutuplaştırma girdabına sokmak isteyen bazı çevrelere fırsat vermeyeceğiz!” açıklamasını yaparken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise sosyal medya hesabından, “Ortaköy’de seçim çadırımıza düzenlenen saldırı dolayısıyla çok üzgünüz. Emniyet mensuplarımız süreci yakından takip ediyor. Barışım ve kardeşliğin hakim olduğu yarınlar baharla birlikte gelecek” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Asayiş polisi şahsı yakaladı

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalarda bir şahsın, çadıra girdiği içeride bir süre durduğu ve dışarıya çıktıktan sonra çadırda yanma başladığı belirlendi.

Isınmak için çadıra giren şahsın akli dengesi bozuk şahıs çıktı

Devam eden çalışmalarda, kimliği tespit edilen akli dengesi bozuk şahıs Murat C. (28) Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Bağcılar tramvay son durakta kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, CHP’nin “saldırı” iddiasının aksine ısınmak için girdiği çadırda yaktığı karton parçalarını söndürmeden çıkması sonucu çadırda yanma oluştuğu ortaya çıktı.

İlçe Belediye Başkanı emniyet güçlerine teşekkür etti

Şahsın yakalanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından, “Bu sabah Ortaköy’de seçim çadırımıza düzenlenen saldırıda süreci yakından takip ederek saldırganları yakalayan ve adalete teslim eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Öte yandan, emniyette ifadesi alınarak “mala zarar verme” suçundan adli işlemi yapılan şahıs, ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Murat C. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahsın emniyette “tehdit-hakaret”, “evden hırsızlık” ve “mala zarar verme” gibi suçlardan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın herhangi bir örgüte kaydının olmadığı bilgisine ulaşıldı.