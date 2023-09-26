İşitme engelli çocuklar doğa ile buluştu

İzmit'teki Doğa Eğitim Kampüsü işitme engelli çocukları ağırladı.

İşitme engelli çocuklar doğa ile buluştu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İzmit’teki Doğa Eğitim Kampüsü işitme engelli çocukları ağırladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Eğitim Kampüsü, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. İşitme engelli çocuklar Doğa Eğitim Kampüsüne gelerek, Ormanda Doğa Atölyesi ile güne başladı. Ormanı keşfeden çocuklar, eğitmen eşliğinde doğa yürüyüşü yaparak hem ormanı keşfetti hem de bilgi edindi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ardından öğrenciler, İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesini ve Yaşam Bahçesinde bulunan serayı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gülümse Kafe Lavanta’da da yemek yiyen öğrenciler programda doyasıya eğlendi.