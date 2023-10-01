İşitme Engelli Kadın Milli Takımı yarı finalde

Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Japonya'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İşitme Engelli Kadın Milli Takımı yarı finalde
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Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Japonya’yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Malezya’da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finalde Kadın Futbol Milli Takımı, Japonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Japonya’yı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar salı günü yarı finalde Polonya ile karşılaşacak.