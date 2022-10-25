İşitme engelliler için özel seminer

Koçaslanlar Sigorta, işitme engelli bireylere özel bir seminer düzenledi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya işitme engelli bireyler yoğun ilgi gösterdi. İşitme engelli bireyler için yapmış oldukları projeden bahseden Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Koçaslanlar Sigorta olarak işitmenin bir engel olmadığını düşünerek çıktığımız bu yolda, hedefimiz işitme engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmek ve onlara en iyi hizmeti sunabilmek. Bu bağlamda, Türkiye’de sigorta sektöründe bir ilk olan projemizi hayata geçirmek için gerekli tüm araştırmaları yaptık. İşitme engelli bireylerimizin sorunlarını daha iyi analiz edebilmek ve sizlerde daha iyi iletişim kurabilmek adına kendisi de işitme engelli olan Merve ile tanıştık. Bir aylık eğitim sürecinde işitme engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını analiz edebilmesi, sigorta poliçelerini en doğru ve geniş çerçevede düzenleyebilmesi ve sigorta ihtiyacı ya da hasar anında yanında olabilmesi için gereken tüm bilgiyi aktardık. Merve şuan Türkiye’de ilki başararak SEGEM ( Sigortacılık Eğitim Belgesi) belgesini almaya hak kazandı ve kendisi artık tam anlamıyla bir sigortacı. Bugün de, işitme engelli bireylerimize özel olarak düzenlemiş olduğumuz seminerimiz ile kendilerini Koçaslanlar Sigorta’dan alabilecekleri ürün ve hizmetler ve sigortacılık hakkında bilgilendirmeyi amaçladık. Katılan herkese teşekkürlerimizi iletiyor, güvence dolu bir yaşam geçirmelerini diliyoruz” dedi.

Düzenlenen seminerde işitme engelli bireyleri poliçeler hakkında bilgilendiren Koçaslanlar Sigorta Bireysel Satış Uzmanı Merve Mert, “Sigorta, kendimiz ve çevremizi güvence altına almamızı sağlayan ve bu özelliğiyle hayati öneme sahip bir unsurdur. Sigorta yaptırmanız hem canınızın hem de malınızın güvenliğini bir noktada koruma altına almanız anlamını taşır. Karşı karşıya kalabileceğiniz risk alanlarına bağlı olarak farklı kategorilerde sigorta çeşitleri bulunmaktadır. Bizler Koçaslanlar Sigorta olarak, işitme engelli bireylerimizin de sigorta ürünlerinden faydalanabilmeleri için bu semineri düzenlemeye karar verdik. Kendilerini sigorta ürünleri ve teminatları hakkında bilgilendirdik ve sorularını cevaplandırdık. Herkese katılımları için teşekkür ederiz, güvence dolu bir yaşam dileriz” diye konuştu.