İşitme Engelliler Milli Takımı, gruptan çıkmayı garantiledi

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Irak'ı 5-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

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  • 04.05.2022 18:49
  • Güncelleme: 04.05.2022 22:40
İşitme Engelliler Milli Takımı, gruptan çıkmayı garantiledi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye, Irak’ı 5-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımımız, Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) üçüncü maçında Irak’ı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

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Son olimpiyat şampiyonu millilerimize farklı galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Emrecan Dönmez, 45. dakikada Gökhan Yiğioğlu, 64. dakikada Mete Kılıç, 69. ve 85. dakikalarda Eşref Metin Su kaydetti.

İşitme Engelliler Milli Takımı, gruptaki son maçını Mali ile 8 Mayıs Pazar günü oynayacak.

"Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Engelliler Koordinasyon Kurulu’ndan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Millilerin başarısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Son Olimpiyat Şampiyonu İşitme Engelli Futbol Milli Takımımızı, Riva’dan Brezilya’ya uğurlarken oyuncularımızdan şampiyonluk sözü almıştık. Gruptaki 3 maçta aldıkları sonuçlarla bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz ve Brezilya’dan unvanımızı koruyarak döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Caxias do Sul kentinde gerçekleştirilen Deaflympics, 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

İHA

SHA Editör
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