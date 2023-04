İşkar, 3. Lig Silivri'mize hayırlı olsun

TAKİP ET

Şampiyonlukta emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden İşkar şu ifadeleri kullandı “Şampiyonluğumuzda çok büyük emeği olan Başkanımız Sayın Akgün Duru’ya, yönetim kurulumuza, her zaman yanımızda olan Sayın Metin Karakaş’a, kulübümüz sponsorlarımıza, maddi, manevi desteklerini esirgemeyen herkese, Elif Bilici Hanıma, büyük mücadele veren, aslanlar gibi şampiyonluğu hak eden futbolcu kardeşlerime, Umut Hocama, Kadri Hocama, Ekrem Kavak’a, masörlerimize, malzemecilerimize, aşçılarımıza, şoförlerimize, doktorumuz Sıla Duru’ya, her zaman yanımızda olan sevgili kızım Ecem İşkar’a, Doğan Özkoç’a, Aydın Doğar’a, Engin Akın’a ve tüm basın emekçilerine, Mesut Hocama, taraftarlarımıza ve büyük Kasaba Grubuna, Ergun Ortakçı Hocama ve ekibine, yanımızda olup bizi her zaman destekleyen ismini sayamadığım tüm dostlarımıza teşekkürler” ifadesini kullandı.