İşkar: 'Futbolda rehavete kesinlikle yer yok'

TFF tarafından belirlenen takvim ve programa göre hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yoğun bir maç programı içinde olan BAL takımlarından Silivrispor’da seri galibiyetler bir tek teknik patron Erdal İşkar’ı sevindirmedi. Yoğun maç trafiği ile de mücadele eden İşkar yaptığı açıklamasında; “Öncelikle Doğugücü maçı hak ettiğimiz bir üç puandı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Harcanan eforun puanla taçlanması bizi mutlu etmiştir. Ayrıca takım içinde müthiş bir aile ortamı oluştu bunlar şampiyonluk yolunda çok önemli etkenlerdir. Kenetlenen taraftarla birlikte iyi işlere imza atıyoruz. Zor maçlardan puan çıkarmak takımın 12. gücü olan taraftarla oluyor.



LİG DAHA BİTMEDİ

Biz sadece bir maç kazandık. Lig bitmedi, daha çok işimiz var ve futbolda kesinlikle rehavete yer yok. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bu maçı unutup evvela Gölcük maçına odaklanmamız lazım. Önümüzde üç tane önemli maç var. Bunlara odaklanıp finallere yoğunlaşmamız lazım. Ayaklarımızı yere sağlam basarak rehavetten uzak işimize konsantre bir şekilde son doksan dakikaya kadar mücadelemizi vermek zorundayız. Bize güvenen herkese teşekkürler” dedi.

