İşkar, Sadece grup şampiyonluğu yakaladık

Silivrispor Teknik Direktörü Erdal İşkar grup şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada çok çalıştıklarını, çok emek harcadıklarını, hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu söyledi.

İşkar, Sadece grup şampiyonluğu yakaladık
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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 İşkar “Bu süreç içinde çok çalıştık. Çok emek harcadık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu. Gecemizi gündüzümüze katarak Silivrispor’u hak ettiği yere getirmeye çalıştık. Bu süreç içinde başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcu kardeşlerime, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama sadece grup şampiyonluğu yakaladık. Bundan sonra önümüzde çok önemli Kafkas maçı var. Bugünden itibaren o maça hazırlanacağız. Silivrispor’umuzu 3.Lige taşıyacağız” dedi.
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