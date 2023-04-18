İşkar, Sadece grup şampiyonluğu yakaladık

İşkar “Bu süreç içinde çok çalıştık. Çok emek harcadık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu. Gecemizi gündüzümüze katarak Silivrispor’u hak ettiği yere getirmeye çalıştık. Bu süreç içinde başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcu kardeşlerime, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama sadece grup şampiyonluğu yakaladık. Bundan sonra önümüzde çok önemli Kafkas maçı var. Bugünden itibaren o maça hazırlanacağız. Silivrispor’umuzu 3.Lige taşıyacağız” dedi.

Haber: İskender KORDU