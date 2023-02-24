İşkar:'Yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum'

Takımı ve ilçeyi yakından tanıyan tecrübeli teknik adam Erdal İşkar ayağının tozu ile çıktığı ilk idmanda oyuncularının adeta pestilini çıkardı. İşkar yaptığı kısa değerlendirmede; “Çıktığımız idmanlarda oyuncularımın performanslarından son derece memnunum. Takımın enerjisi mükemmel seviyede. Her oyuncumun istekli çalışması beni memnun etti. İlk maçımıza kadar çok daha iyi hale geleceğiz. Takımımız lider durumda hayırlısıyla ligin hakkından gelecek hedefte ligi tamamlayacağız. Silivri’de, Silivrispor’la ikinci kez şampiyonluk yaşamak en büyük isteğimdir. Buna inanıyor ve oyuncularıma güveniyorum” dedi.