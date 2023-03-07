İşkar, 'Yolumuz çok uzun'

İşkar “Bir kere maça iyi hazırlanmıştık. Rakibi iyi analiz etmiştik. Çocuklar da ben geldikten sonra çok iyi çalıştılar birlik, beraberlik ve arkadaşlık çerçevesinde. Maçta da gerçekten büyük mücadele oldu. Mücadele etmeyen tek bir kardeşim yoktu. Girenler, çıkanlar, tribünde olanlar, dışarıda kalanlar birlik, beraberlik içinde savaşarak, inanarak 3 puanı aldık. Önemli bir maçtı bizim için. 6 puanlık maçtı bizim için. Ama sadece ve sadece bir maç kazandık. Yolumuz çok uzun. Bu maçı bir an önce unutmamız lazım. Şu andan itibaren Çarşamba günü oynayacağımız Zafer maçına hazırlanacağız” dedi.

Haber: İskender KORDU

Fotoğraf: ENGİN AKIN