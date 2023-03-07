İşkar, 'Yolumuz çok uzun'
Silivrispor Teknik Direktörü Erdal İşkar Yuvacıkspor önünde alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada maç öncesi rakibi iyi analiz ettiklerini, birlik ve beraberlik içinde savaşarak 3 puanı aldıklarını söyledi.
İşkar “Bir kere maça iyi hazırlanmıştık. Rakibi iyi analiz etmiştik. Çocuklar da ben geldikten sonra çok iyi çalıştılar birlik, beraberlik ve arkadaşlık çerçevesinde. Maçta da gerçekten büyük mücadele oldu. Mücadele etmeyen tek bir kardeşim yoktu. Girenler, çıkanlar, tribünde olanlar, dışarıda kalanlar birlik, beraberlik içinde savaşarak, inanarak 3 puanı aldık. Önemli bir maçtı bizim için. 6 puanlık maçtı bizim için. Ama sadece ve sadece bir maç kazandık. Yolumuz çok uzun. Bu maçı bir an önce unutmamız lazım. Şu andan itibaren Çarşamba günü oynayacağımız Zafer maçına hazırlanacağız” dedi.
Haber: İskender KORDU
Fotoğraf: ENGİN AKIN