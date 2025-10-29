İskelenin altında kalan işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda devrilen iskelenin altında kalan işçi ağır yaralandı.
Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Çalıştığı sırada iskele işçi Serdar İ.(27)’nin üzerine devrildi. Devrilen iskelenin altında kalan işçi ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.