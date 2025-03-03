İskender'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Silivri Belediyesi 2025 yılı Mart ayı I. Birleşimi’nde CHP Meclis Üyesi Nebahat İskender, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gündem dışı söz alarak önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, kadınların tarih boyunca toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayata sunduğu katkıları onurlandırmanın önemine dikkat çekti.

Kadınların insanlık tarihinin her döneminde değişimin ve gelişimin öncüsü olduğunu belirten İskender, “Eğitimden bilime, sanattan siyasete, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine kadar kadınlar büyük başarılara imza atarak toplumların daha adil, güçlü ve refah içinde bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlamışlardır” dedi.

Ancak kadınların halen dünya genelinde pek çok alanda eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmek zorunda kaldığını belirten CHP’li Meclis Üyesi, “Kadınların hak ettikleri değeri görmesi, fırsat eşitliği içinde yaşaması ve toplumsal hayatın her alanında eşit haklara sahip olması için daha yapmamız gereken çok şey var. Güçlü toplumlar ancak güçlü kadınlarla inşa edilir” ifadelerini kullandı.

Kadınların eğitiminin, ekonomik hayata katılımının ve karar alma mekanizmalarındaki temsillerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Nebahat İskender, “Bugün, kadınların sesini daha gür duyurmak, haklarını savunmak ve onlara daha adil ve yaşanabilir bir dünya sunmak için bir fırsattır. Bu mücadele hepimiz için onurlu bir görevdir” şeklinde konuştu.

Konuşmasını, hayatın merkezinde yer alan anneler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak tamamlayan İskender, ahirete intikal eden kadınlara rahmet diledi ve daha adil bir gelecek temennisinde bulundu.