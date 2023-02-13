İskenderun'da 'Gemlik Kent' Kuruluyor

Gemlikli iş insanlarının katkılarıyla İskenderun İbrahim Karaoğlu Caddesi üzerinde bin 500 kişinin barınabileceği, içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanmış ve 100 konteyner ev bulunan yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda ilde etkili olan deprem, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Depremin yaralarını sarmak için yurt genelinde düzenlenen yardım kampanyalarına destek vermek için Türkiye seferber oldu.

Bir örnek yardım kampanyası da Gemlik’te düzenlendi. Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir bölgeye Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlikli iş insanları öncülüğünde her türlü altyapı çalışması hazırlanan, yaklaşık bin 500 kişinin barınması planlanan bir konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı. Gemlik kent olarak adlandıracak bu bölge içinde Gemlik Belediyesi tarafından kurulan mobil mutfak depremzedelere her gün üç öğün yemek verecek şekilde hizmet veriyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve diğer oda başkanları konteyner kent çalışmalarını incelemek üzere İskenderun’da bulunan alanı ziyaret etti. Gemlik heyetini İskenderun’da Bursa Milletvekili Zafer Işık karşıladı.

Başkan Sertaslan, Depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, “yemek dağıtımına başladığımız aşevi ve bir süredir kurulum çalışmalarını sürdürdüğümüz konteyner kenti incelemek üzere Gemlik heyeti olarak İskenderun’dayız. Yaraları birlikte saracak, bugünleri beraber atlatacağız” dedi.

GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu ise, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Bugün itibariyle 65 konteyner sahaya indirildi. Konteynırlara elektrik ve su hatları bağlandı. Depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Gemlik ekibi olarak tüm gücüyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.