İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde yıkım oldu, can kayıpları yaşandı. En çok etkilenen yerlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde ekipler kurtarma çalışmalarına devam ederken dünden itibaren denizin seviyesi ise yükselmeye başladı. Deniz suyunun sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre kadar gelmesi tedirgin etti. Bölge dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, Türkiye’nin görülmemiş bir afet yaşadığını kaydetti.