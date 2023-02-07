İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi

Hatay'da İskenderun Limanı'nda depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 40 saattir devam eden yangın İHA dronu ile havadan görüntülendi.

İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da İskenderun Limanı’nda depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 40 saattir devam eden yangın İHA dronu ile havadan görüntülendi.

Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı’nda konteynerlerin devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı. Kontrol altına alınamayan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. İHA ekipleri havanın kararmasına rağmen yangının devam ettiği bölgedeki yangını gökyüzünden denetledi.

İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi
İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi