İskenderun Limanı'ndaki yangına helikopter ile müdahale ediliyor
Hatay'da İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.
Hatay’da İskenderun Limanı’nda dün depremin ardından çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.
Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı’nda konteynerlerin devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı. Kontrol altına alınamayan yangına yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.