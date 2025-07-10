İSKİ'den Yaz Uyarısı: Su Tüketiminde Tasarruf Çağrısı

Yaz Sıcaklarında Su Tüketimi Artıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin de ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekti. Vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajında, baraj doluluk oranlarının şu an için yeterli seviyede olduğu belirtilirken, suyun verimli kullanımı ve bireysel tasarrufun sürdürülebilirlik açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Günlük Küçük Tasarruflar, Büyük Etki Yaratıyor

İSKİ’nin açıklamasında, “Günlük alışkanlıklarımızda sağlayacağımız sadece %10’luk bir tasarruf bile su kaynaklarımızın korunmasına büyük katkı sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı. Bu kapsamda vatandaşlara, diş fırçalarken musluğun kapatılması, kısa süreli duşlar ve bulaşık/yıkama işlemlerinde tasarruflu ürünlerin kullanılması önerildi.