İSKİ'nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

Arnavutköy’de İSKİ’nin yol çalışması sonrasında kapatılmayan çukur, bir adrese sipariş götüren motor kuryenin kaza yapmasına neden oldu. İSKİ’nin ihmalkarlığı nedeniyle yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün gece Arnavutköy’de Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ’nin 3 ay önce yapmış olduğu çalışma sonrasında yoldaki çukur kapatılmadı. Çukuru fark etmeyen motosikletli kurye, düştüğü çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Burayı yapsınlar başka bir isteğimiz yok”

Mahalle sakinlerinden Cahit Gökçe, “Burası 2-3 aydır bu şekilde duruyor. Burada her gün kaza oluyor, buraya bakmalarını istiyoruz. Buraya yöneticilerimiz sadece seçimden seçime geliyor, başka zaman gelmiyorlar. Burayı yapmalarını rica ediyoruz. Dün akşam olan kazada motosikletli son anda kendisini kurtarmış” dedi.