İSKİ'nin yarım bıraktığı dere ıslahı Halkalı Gümrüğü'nü göle döndürdü

Halkalı Gümrüğü’nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yarım bıraktığı Menekşe deresi ıslahı nedeniyle felaket yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde dere ıslahının bir noktada bittiği ve taşkına davetiye çıkardığı gözler önüne seriliyor.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış birçok ilçede sel baskınlarına neden olarak hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ Menekşe deresi ıslahı projesini yarım bıraktığı için sel suları Halkalı Gümrüğü’nü göle çevirdi. Daha önce 2007 yılında yaşanan sel felaketi sonrası ıslah çalışmalarına başlanıldı, ancak bir türlü tamamlanmayan proje felakete adeta davetiye çıkardı. Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba, "Dere ıslah edildi ancak son 1,5 yıldır göle döküldüğü nokta kapatılarak temizlik çalışması yapılıyordu. Orası kapalı olduğu için sel suyu yolunu bulamadı ve bu afete sebebiyet verdi" dedi. Havadan çekilen görüntülerde tırlar suya gömülürken bazı araçlar ise şiddetli sel suları nedeniyle çevreye dağılan konteynerlerin altında kaldığı görülüyor. Dere yatağının bir gümrük alanına kadar olan kısmının ıslah edilerek genişletildiği ancak gümrük alanı başladıktan sonra göl ile birleştiği noktada ıslah yapılmayarak daraldığı görüldü drone görüntülerine yansıdı.

“Uyarı yapıldı neden önlem almadılar”

Halkalıda yaşanan dere ıslahı sürecinin yarım kaldığını vurgulayan Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba, “2007 yılında burada bir afet oldu. O afetten sonra bu arka kısmından gelen dere ıslah edildi. Ama derenin en son kısmında göle döküleceği kısımda 1,5 yıldır devam eden bir temizlik süreci başladı. Orayı temizlemek için derenin tam göle bağlandığı kısım kapatıldı. Orası kapalı olduğu için sel suyu yolunu bulamadı ve döndü gümrüğe bu afete sebebiyet verdi. Bu afetin olacağı meteoroloji tarafından uyarıldı. Yetkililer neden bunun önlemini almadılar, en azından bu afet atlatılana kadar bunun niye açmadılar biz de bunu merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“20 şoförüm ölmüş olabilirdi “

Sel felaketinin yaşandığı saatlerde araçların konteynırlardan mal yüklemeye hazırlandığını anlatan Akbaba, “Yarım saat sonra yükleme yapacaklardı. Eğer devrilen konteynerler orada yükleme için yanaşmış olsalardı benim 20’ye yakın şoförüm belki de vefat etmiş olacaktı. Kendi araçlarımızda 20 - 25 milyon TL ye yakın zararımız var. Bunun sorumlusu kimse buna gerekli yaptırım yapılsın” şeklinde konuştu.