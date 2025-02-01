İSKİ şebekesi patladı, su metro istasyonuna doldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı. Şebekenin patlamasıyla akan ve metro raylarına ulaşan su, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İSKİ şebekesi patladı, su metro istasyonuna doldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ şebekesi patladı. Şebekenin patlamasıyla akan ve metro raylarına ulaşan su, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bakırköy’de bulunan İncirli metro istasyonunda İSKİ’ye ait şebeke patladı. Patlayan şebekeden sızan su metro raylarına ulaştı. Su sızıntısı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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