İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları İçin Temel Atma Töreni Düzenleniyor
Silivri'de altyapı sorunlarına çözüm getirecek ve Marmara Denizi'ni koruyacak yeni projelerin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri’de altyapı sorunlarını çözmek ve Marmara Denizi’ni korumak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İlçede kullanım ömrünü tamamlamış, yetersiz kesite sahip veya altyapı eksiklikleri bulunan bölgelerde karışık sistem çalışan altyapı hatları ayrıştırılarak yenilenecek.
Proje kapsamında, Silivri’de yaşanabilecek olası sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi, Marmara Denizi’ne atık su karışımının engellenmesi hedefleniyor. Yeni altyapı yatırımları, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü çözümler sunarak bölge halkının yaşam kalitesini artıracak.
Altyapı yatırımlarının temel atma töreni, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 12.00’de Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Silivri Belediyesi Açık Otoparkı’nda düzenlenecek. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak, proje hakkında bilgiler paylaşacak.