İskoliye Sanat Günleri ile vatandaşlar müziğe doydu

Darıca Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve müzik okulunda eğitim gören kursiyerlerin sahne aldığı İskoliye Sanat Günleri ile vatandaşlar adeta müziğe doydu.

Kültür sanat alanında örnek projeler geliştiren ve herkesin ücretsiz bir şekilde istediği branşta eğitim alması için İskoliye Sanat Akademisi’ni hayata geçiren Darıca Belediyesi’nin kursiyerlerin sahne deneyimi yaşaması için geçtiğimiz yıl düzenlediği İskoliye Sanat Günleri bu yıl yeniden başladı. İki gün süren etkinlikte tasavvuf müziği konseri ile Türk sanat müziği konseri düzenlendi. İskoliye Sanat Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, Darıcalılar iki gün boyunca adeta müziğe doydu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da İskoliye Sanat Günleri’ne katılarak, kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Koro ile birlikte şarkılara da eşlik eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını Darıcalılar ile birlikte seslendirdi. Darıca Belediyesi Sanat ve Müzik Okulu kursiyerleri sahne performansı ile tam not alırken, izleyenler eğlence dolu bir akşam geçirdi.

Darıca Belediyesi olarak "bizim çocuklar" anlayışını benimsediklerini ve her alanda bu anlayışla yol yürüdüklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Burada sahne alan kıymetli koromuzun her biri sizin bizim yakınımız, arkadaşımız, komşumuz. Darıca’nın kendi değerleri fırsat verildiğinde her şeyin en güzelini yapabiliyor. Bunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Amacımız hem kendi değerlerimizle yol yürümek hem de sıcak yaz gecelerini bir nebze de olsa eğlenceli hale getirmek. Kültür sanat alanında daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Hükümet Konağı projesi tamamlandığında kaymakamlık binamız yeni yerine taşınacak. Burasını daha kapsamlı bir kültür sanat merkezine dönüştüreceğiz. İskoliye Sanat Merkezi geçmişte olduğu gibi aslına uygun olarak kültür sanat ve eğitim yuvası olarak hizmet verecek" dedi.