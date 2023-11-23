İŞKUR 81 ilde açacağı stantlarla iş arayanları bilgilendirecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde açacağı stantlarla özellikle iş arayan gençlere iş fırsatı oluşturarak, istihdamın artırılmasına destek olacak.

İŞKUR, ülke genelinde istihdamın artırılması için sunduğu hizmetleri daha fazla iş arayana ulaştırmayı hedefliyor. Kurum, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hizmetlerin özellikle gençler özelinde bilinirliğini arttırmak için işlek noktalarda açacağı stantlar ile istihdamın artırılmasına destek olacak. Bu çerçevede valilik, belediye, kaymakamlık, muhtarlık binalarında, üniversitelerde, alışveriş merkezlerinde, oda ve borsalarda, stadyumlarda, festivallerde, fuar alanları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri tarafından stantlar kurulacak. Bu stantlar aracılığıyla İŞKUR’a kayıt olmamış gençler başta olmak üzere vatandaşlarla iletişime geçilerek, Kurum hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Yürütülecek faaliyetler neticesinde İŞKUR’un hizmetlerine daha fazla vatandaşın erişmesine, iş arayanlar ve açık işlerin eşleştirilmesine katkı sağlanacak.