İŞKUR Bilişim Temalı Sanal İstihdam Fuarı başladı

İŞKUR tarafından iş arayanlara istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen Bilişim Temalı İstihdam Fuarı, internet üzerinden ziyarete açıldı.

Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İŞKUR tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Bilişim Temalı Sanal İstihdam Fuarı”, 24 Ekim tarihinde İŞKUR’un resmi internet adresi üzerinden ziyarete açıldı. Savunma sanayii, bilişim ve yazılım firmaları başta olmak üzere 120’den fazla firmanın katılımı ile 3 gün sürecek olan fuar, Türkiye’nin her yerinden çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek. TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN gibi savunma sanayiinin öncü markalarının yanı sıra bilişim sektörünün önemli firmalarının katılım sağladığı sanal fuar, açılışının ilk saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü.

İş arayanların kayıtlarını gerçekleştirip öz geçmişlerini sisteme yükleyebildiği, katılım sağlayan firmaların stantlarını inceleyerek iş görüşmesi gerçekleştirebildiği sanal fuarda ayrıca alanında yetkin isimler tarafından düzenlenen çevrim içi seminerlere de katılım sağlanabiliyor. Katılımcılarına zaman ve mekan tasarrufu sağlayan, ücretsiz olarak pek çok firmaya ulaşma imkanı sunan Bilişim Temalı Sanal İstihdam Fuarı, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde de ziyaretçilerini bekliyor.