İŞKUR iş ve meslek danışmanları, kariyer danışmanlığı hizmeti sunacak

İŞKUR iş ve meslek danışmanları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu’nda hizmet vermeye başladı.

İş ve meslek danışmanları, Üniversite Kariyer Merkezlerince sunulan hizmetleri tüm öğrenci ve mezunlar için ulaşılabilir hale getirmek, gençlerin iş gücü piyasası ile etkileşimlerini güçlendirmek ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı Platformu’nda hizmet vermeye başladı. Gençlerin kendilerini tanımalarına, kişisel ve mesleki özelliklerini fark etmelerine, meslekler hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri bilgileri bireysel bazda değerlendirerek kendilerine uygun iş ve meslek seçimi konusunda karar vermelerine yardımcı olmak üzere çalışan iş ve meslek danışmanları, Yetenek Kapısı üzerinden tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına hizmet verecek.

345 iş ve meslek danışmanı Yetenek Kapısı Platformu’nda tanımlandı

Üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı sağlamak üzere 345 iş ve meslek danışmanı Yetenek Kapısı Platformu’na tanımlandı ve platformun “Kariyer Danışmanlığı Modülü” üzerinden programlar Üniversite Kariyer Merkezleri ile koordineli şekilde erişime açıldı. İlerleyen günlerde kapsamı genişletilerek devam edeceği belirtilen bu iş birliğiyle danışmanlar, bireysel ve mesleki gelişim açısından kritik öneme sahip kariyer danışmanlığı hizmetini zaman ve mekân gibi sınırlara tabi olmadan sunmaya, 10 yılı aşkın tecrübelerini gençler ile daha etkin ve erişilebilir şekilde paylaşmaya devam edecek. Bugün itibarıyla 81 ildeki tüm

üniversitelerin öğrencileri ve mezunları, Yetenek Kapısı’na kendi internet sitesi adresinden ulaşabilecek ve üniversitelerinde görevlendirilen iş ve meslek danışmanlarından randevu alarak yüz yüze ya da çevrim içi olarak görüşmelerini gerçekleştirebilecek.