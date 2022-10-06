İŞKUR ve ÜMSİAD'dan işverenlere bilgilendirme toplantısı

Ümraniye CESAS plazada gerçekleşen bilgilendirme sunumuna, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz AYDIN, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadir AKYÜZ, İŞKUR Ümraniye Hizmet Merkezi Şube Müdürü Zeynep DEMİR, ilçe idare müdürleriyle imalat ve bilişim alanında faaliyet gösteren çok sayıda işveren katıldı.

Toplantıda, açılış konuşmasını yapan Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz AYDIN, sanayici ve iş insanlarına yönelik Devletimizce yürütülen tüm projelerde elinden gelen desteği vereceğini beyan ederken, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadir AKYÜZ, bundan sonraki süreçte de işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ve kurum hizmetlerinin daha verimli şekilde devam etmesi adına bu tip toplantıların artarak devam edeceğini belirtti.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından İŞKUR hizmetlerinin sunumu ve işverenlerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.