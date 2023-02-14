İslahiye'de ihtiyaçlar gideriliyor

Tepebaşı Belediyesi, Gaziantep’in İslahiye ilçesine kurduğu aşevi ve yardım toplama çadırı ile depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere yardım sağlamaya devam ediyor. Belediye, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aşevi ve hemen yanına da yardım toplama çadırını kurarak depremzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Depremzedelerden teşekkür

Depremin yaşandığı ilk gün İslahiye’de kurulan Tepebaşı Belediyesi Aşevinde her gün kahvaltı ve sıcak yemek servisi devam ediyor. Ayrıca aşevi yanında kurulan yardım toplama çadırından da depremzede vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebiliyor. Öte yandan ekipler, depremden dolayı zarar gören ve yıkımların gerçekleştiği köylere de ulaşarak depremzedelere ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor. Depremzedeler desteklerinden dolayı da Tepebaşı Belediyesine ve Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

Çakırözer’den aşevine ziyaret

Deprem bölgesine giden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Köse ile birlikte Tepebaşı Belediyesi tarafından İslahiye’ye kurulan aşevi ve yardım toplama çadırını ziyaret etti. Çakırözer, “Tepebaşı Belediyemizin kurduğu aşevi ile hem ilçe merkezindeki hem de köylerdeki depremzede yurttaşlarımıza sıcak çorba, aş götürüyor. Depremzedeler, sağlıkçılar, emniyet güçleri sabah, akşam çayını, çorbasını aşevinden içiyor. Hemşerilerimizin dayanışmasıyla İslahiye’ye gelen giysi ve gıdalar, yakacak kömür de bu aşevi sayesinde dağıtılıyor. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve depremzedelerimizin yaralarına derman olmaya çalışan ekibine özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Acıları paylaşarak, hep birlikte dayanışmayla yaralarımızı saracağız” dedi.