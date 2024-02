İslam aleminin Berat Kandil'ini kutladı

TAKİP ET

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Müftü Ali Erhun mesajında, İslam âleminin Kur’an’ın Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği geceyi kutladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Hamd, bütün kâinatın sahibi, âlemlerin yaratıcısı, insanlara doğruyu ve yanlışı gösteren, her şeyi görüp bilen, kimseden bir haber olmayan, insanların hangisinin daha güzel amel yapmasını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan rabbimizdir. Manevi iklim ayları diye ifade edilen üç ayların ikincisi olan Şaban ayındayız. Ramazan'a az bir zaman kaldı. Bu aylar, değişim yaşadığımız, gidişatımızı düzeltme gayretinde olduğumuz, ruh dünyamızı olgunlaştırdığımız ve ibadetler ile kulluk bilincine erdiğimiz zamanlardır. Bu zaman dilimleri, kulluk şuurunu arttırmaya, manevi iklimi teneffüs etmeye ve geliştirmeye, insana ve kâinata merhamet ve sevgi nazarıyla bakmaya ve ramazan ayında ise bu durumu doruk noktalara çıkaracağımız hazırlık günleridir. Bu bakımdan Şaban ayı Hz. Peygamber'inde (s.a.v.) ibadete biraz daha fazla önem verdiği ve ramazana hazırlık yaptığı günlerdir. Şaban ayının on beşinci gecesi olan 24 Şubat Cumartesi gecesi Berat Kandili'ni idrak edeceğimiz zamandır. Berat ifadesi; Kişinin bir yükümlülükten kurtulması ve sorumluluğun bulunmaması anlamına gelmekte olup o gece müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağını umduğu için bu isimle anılmıştır. Bu gecede Allah'ın kullarını affetmesi ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.): "Şâban'ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der'' buyurmuştur. Bu gece günahlarımızdan kurtulma ve Allah'ın af ve mağfiretine nail olma böylelikle yüklerimizden berat edip kurtulduğumuz gecedir. Bu vesileyle Berat Gecenizi kutlar, bütün İslâm âlemine hayırlar ve bereketler getirmesini, içinde bulunduğumuz bu musibetlerden azâd etmesini, Filistin ve Gazze'de dünyanın gözü önünde müslüman kardeşlerimize yapılan bu katliamın bir an önce son bulmasını, o kardeşlerimizin bu savaştan zaferle çıkmasını ve onlara bunu reva görenlerin ise hak ettikleri cezayı görmesini rabbimden niyaz ediyorum. Berat Geceniz mübarek Olsun