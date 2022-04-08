İslam alimi Ahmed Davudoğlu hoca dualarla anıldı

İmam Hatip Okullarının kurucularından ve Marmara İlahiyat Fakültesinin kurulmasında büyük emeği olan İslam alimi Ahmed Davudoğlu, ölüm yıldönümünde dualarla anıldı.

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  • 08.04.2022 18:37
  • Güncelleme: 08.04.2022 21:15
İslam alimi Ahmed Davudoğlu hoca dualarla anıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İmam Hatip Okullarının kurucularından ve Marmara İlahiyat Fakültesinin kurulmasında büyük emeği olan İslam alimi Ahmed Davudoğlu, ölüm yıldönümünde dualarla anıldı.

İmam Hatip Okullarının kurucularından ve Marmara İlahiyat Fakültesinin kurulmasında büyük emeği olan İslam alimi Ahmed Davudoğlu’nu sevenleri unutmadı. İslam’a olan bağlılığı, ilmi, memleket sevgisi ile Türkiye’deki en saygın alimler arasında yer alan merhum Ahmed Davudoğlu hoca ölüm yıldönümünde dualarla anıldı. Davudoğlu hocanın hayata gözlerini yumduğu Gaziosmanpaşa’da dualar edilerek mevlidi şerif okutuldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi teravih namazı sonrasında vatandaşlara lokum ikram etti.

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Tuzla Belediyesi Ahmet Davudoğlu hocayı unutmadı

Medresetü’n-Nüvvab ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde hocalık ve idarecilik yapan, ilim dünyasına çok sayıda eser kazandıran Ahmet Davudoğlu, ölümünün 39’uncu yılında Tuzla’da da anıldı. Tuzla Belediyesi, Ahmet Davudoğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle Tuzla’nın Evliye Çelebi Mahallesi’nde bulunan Evliya Çelebi Cami’nde teravih namazı sonrasında lokma dağıttı.

Ahmed Davudoğlu hoca kimdir?

Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi 1912 yılında Kuzey Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde Şumnu kasabasının Kalaycı köyünde dünyaya gelmiştir. Şumnu’daki Nüvvab’ı (ilahiyat fakültesi) bitiren Davudoğlu Mısır’a Cami-ül Ezher’e gönderilmeye hak kazandı. Beş yıl süren eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Bulgaristan’a mezun olduğu okul olan Nüvvab’a müdür olarak döndü. Ancak Balkanlarda rejim değişmişti. Komünist rejim, Müslümanlara acımasız yüzüyle zulmetmeye başladı. Türklere yapılan zulümlerden nasibini aldı. Taş kırma kamplarına gönderildi. Elektrikli sandalyeye bağlanmak gibi türlü işkencelere maruz kaldı. Eza ve cefa çekerek sağlığını da kaybetti. 1949 Aralık ayında ailesi ile birlikte ilerlemiş derecede ülser ve astım hastası olarak ana yurdu Türkiye’ye göç etti. İstanbul Fatih’teki İmam Hatip Okulu’nun açılmasında büyük katkıları vardır. Arapça derslerine okutman sıfatı ile ders veren ilk muallimlerdendir. Öğrencilerinin büyük sevgisini ve saygısını kazanmıştır. Bugünkü Marmara İlahiyat Fakültesinin kurulmasında emeği büyüktür. Merhum Ahmed Davudoğlu daha sonra Yüksek İslam Enstitüsü (Bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Başmüdür Yardımcısı ve Müdürü (günümüzdeki dekan) olarak görevine devam etmiş, okul Fındıklı’dan Üsküdar’a taşınınca sağlık sebeplerinden dolayı cezaevine girdiği 1971 yılına kadar öğretim görevlisi olarak hizmete devam etmiştir.

Bulgaristan hükümeti tarafından casusluk ile suçlanıp uğruna işkence gördüğü anavatanında Konya’daki müftüler seminerinde dini nikah ile ilgili bir konuşmasından dolayı 163. maddeden on iki ay hapis ve dört ay Kırşehir de sürgün cezası ile cezalandırılır. Kendi hatıralarında bu yıllar hakkında hep olumlu anılar kaleme almıştır.

İslam alemine Kur’an-ı Kerim Meali, Selamet Yolları (Bulug-ul Meram), Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İbn-i Abidin Tercüme ve Şerhi, Multeka Tercümesi, Dini tamir davasında din tahripçileri Ve hayatını anlattığı Ölüm Daha Güzeldi isimli eserleri hediye eden merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi, Osmanlı Uleması’nın Balkanlarda yetişmiş son temsilcilerindendir. İslam’a olan bağlılığı, ilmi, memleket sevgisi ile Türkiye’deki en saygın alimler arasında adını altın harflerle yazdırmıştır. Türkiye’nin ilmi ve fikri dünyasına sayısız eserler nakşeden Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi yıllarca çile dolu bir yaşama, cezaevi yıllarında kendisine musallat olan astım ve buna bağlı kalp rahatsızlığına yenik düşerek 7 Nisan 1983 yılında bir Perşembe günü ikindi namazına müteakip dünyaya veda etti.

İHA

SHA-Y
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