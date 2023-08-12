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- İslam İş birliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin 4. Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti
İslam İş birliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin 4. Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti
Merkezi İstanbul'da bulunan İslam İş birliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin (İİT-TM) 4. Yönetim Kurulu toplantısı Yousef Khalawi Başkanlığında gerçekleştirildi.
Merkezi İstanbul’da bulunan İslam İş birliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin (İİT-TM) 4. Yönetim Kurulu toplantısı Yousef Khalawi Başkanlığında gerçekleştirildi.
İİT-TM 4. Yönetim Kurulu toplantısı 10 Ağustos Perşembe günü Başkan Yardımcısı Yousef Khalawi Başkanlığında gerçekleştirildi. İİT-TM’nin son dönem faaliyetlerinin gündeme geldiği toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Sani Konukoğlu, Fayyad Melfi Aqıl Al-Qudah, Mohamed Ridza Bın Mohamed Abdulla, Dr. İbrahim Nihat Bayar katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu Sekretarya’nın faaliyete geçiş sürecinde kısa zaman içerisinde kaydettiği aşamayı teyit etti.