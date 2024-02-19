İşletmeler, Akbank POS'lardan alacağı ödemeleri vadesi dolmadan kullanabilecek

Akbank, yenilikçi POS Bloke Transfer ile Akbank POS’larından alınacak ödemelerin vadesi dolmadan kullanılabilmesine olanak tanıdığını duyurdu. Böylece işletmeler, vade beklemeden blokeli alacaklarını transfer ederek finansal ihtiyaçlarını karşılıyor.

Akbank, ticarete hız, kolaylık ve güven katan yeni bir çözümle işletmelere destek oluyor. Akbank POS Bloke Transfer ile artık Akbank POS’larından alınacak ödemeler, vadesi dolmadan kullanılabilecek. POS Bloke Transfer ile müşterilerine alternatif bir finansman kaynağı ve esnek ödeme çözümü sunduklarını belirten Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu, “Müşterilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ödeme ve nakit akışının yönetiminde yeni nesil bir çözümü hayata geçirdik. Böylece Akbanklı işletmeler vade beklemeden blokeli alacaklarını finansal bir değere dönüştürebiliyor ve ödemelerini çok daha kolay ve esnek bir modelle gerçekleştiriyor. Alanında öncü çözümlerimize yenilerini ekleyerek müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank POS Bloke Transfer ile kredi limit tahsisi gibi süreçlere gerek olmadan, Mobil üzerinden diledikleri yerden bu hizmetten kolaylıkla faydalanabilen işletmeler, vadesi dolmamış blokeli alacaklarını istedikleri kişiye anında transfer edebiliyor. POS Bloke Transfer, alıcılar için de vadeli mal ve hizmet satımındaki tahsilat riskini ortadan kaldırıyor. Talimat verildiği anda finansman sahipliği alıcıya aktarılıyor ve ister yeni bir transferle ister erken nakit özelliğiyle anında kullanılabiliyor. Bankanın yenilikçi ve dijital bu hizmeti, bireysel ve kurumsal müşterilerine finansal operasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetme ve büyütme imkanı tanıyor. Böylece banka ticarette daha hızlı, esnek ve güvenli bir nakit akışına aracılık ediyor.