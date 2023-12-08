İsmail Aydın: 'Hedefimiz yenip bir üst tura çıkmak'

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, kupada hedeflerinin Kasımpaşa’yı yenip bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu turda Kasımpaşa ile eşleşen Bandırmaspor’da Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, basın mensuplarına kurayı değerlendirdi. Aydın, "Son 32’ye kaldık. Daha heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Kasımpaşa ile oynayacağız. Hedefimiz yenip bir üst tura çıkmak. Bandırmaspor olarak yeni yönetimle yolumuza devam ediyor. Güçlü bir yönetim kurduk. İnşallah güzel maç olur" şeklinde konuştu.