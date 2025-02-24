İsmail Düzgün'den Hat-Trick! Silivrispor, Tepecikspor'u 7-1'le Geçti

Silivrispor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmesi sonrası oyuncularının form durumlarını korumak amacıyla Tepecikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Silivri'de soğuk hava şartlarına rağmen etkileyici bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, mücadeleyi 7-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

İlk Yarıda İsmail Düzgün Fırtınası

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Silivrispor, maçın başından itibaren oyun üstünlüğünü eline aldı. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan kırmızı-beyazlı ekipte, forvet oyuncusu İsmail Düzgün attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Silivrispor’un hücum hattındaki etkili performansı rakip savunmayı zor durumda bırakırken, ilk yarının sonunda fark açıldı.

İkinci Yarıda Kontrollü Oyun, Farklı Galibiyet

İkinci yarıda yedek ve genç oyuncularına da şans veren Silivrispor, oyunun kontrolünü elinde tutarak skoru artırmaya devam etti. Batuhan, Barış, Furkan Polat ve Mehmet Taştan'ın golleriyle Silivrispor sahadan 7-1 galip ayrıldı. Orta saha oyuncusu Batuhan’ın skora katkı sağlaması ve genç oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Teknik Direktörden Memnuniyet Açıklaması

Silivrispor Teknik Direktörü, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirterek, oyuncuların fiziksel formunu koruması açısından önemli bir maç oynadıklarını ifade etti. Takımın moral ve motivasyon açısından da büyük bir kazanım elde ettiğini söyleyen teknik adam, ligdeki karşılaşmalara hazır olduklarını vurguladı.

Silivrispor’un Hedefi Ligde Üst Sıralar

Bu farklı galibiyetle Silivrispor, ligdeki mücadelelerine daha güçlü bir şekilde hazırlanırken, takımın form durumu ve hücum hattındaki etkili oyunu taraftarları sevindirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, önümüzdeki maçlarda da performansını sürdürerek hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.