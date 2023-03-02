İsmail Ertekin: 'Amed maçına iyi hazırlandık'

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, pazar günü oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin, “İlginç bir maçla geri dönüyoruz. Bu maça iyi hazırlandık. Rakip puan durumunda yukarıda olabilir ama futbolda ters sonuçlar da olabiliyor” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında pazar günü Amed Sportif Faaliyetler’le oynanacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi konuşan tecrübeli teknik adam, “Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralananlara da şifa diliyorum. Ülkemizde yaşanan bu olay futbola da psikolojik olarak darbe vurdu.Biz de ilginç bir maçla geri döneceğiz. Bu maça iyi hazırlandık. Hafta sonu puanları alarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Güç dengesi olarak baktığımızda rakip yukarılarda. Futbolda puan durumu ile ilgili ters şeyler de olabiliyor. Amed maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Ufak tefek sakatlıklar dışında sıkıntı yok” cümlelerine yer verdi.

“Taraftarımızın yapacağı baskıyı futbolcular sahada yapmalı”

İsmail Ertekin, sezon başında Diyarbakır’da yaşanan sıkıntılardan bahsederek, Timsah Arena’da bu türde sıkıntı olmayacağını söyledi. Ertekin, “Sene başında sıkıntılar yaşadık. Kendi seyircimiz önünde, taraftarımız arkamızda olduğu sürece bir sıkıntı yaşamayız. Taraftarız bizi desteklerlerse genç arkadaşlarımız da daha rahat olur. Futbolda bu tür şeyler zaman zaman yaşanıyor. Bizim taraftarımızdan istediğimiz şeyler, o baskıyı karşıya yaşatmalı. Ama bu fiziksel olmamalı. Oyuncularımızdan da taraftarımızın yaptığı baskıyı sahada yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Özer Hurmacı süre alacak”

‘Özer Hurmacı sahada olacak mı?’ sorusuna cevap veren deneyimli çalıştırıcı, “Sakatlığının son durumunu makine koyup ölçemiyoruz. Ama belli bir süre alacağını düşünüyorum. İnşallah sakatlanmaz. Bütün derdimiz daha sağlam şekilde maçlara çıkartmak. Bazı şeyler kolay olmuyor” şeklinde konuştu.

İsmail Ertekin ayrıca ilk 11’i de hemen hemen belirlediklerini söyledi.