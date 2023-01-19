İsmail Ertekin: 'Bursaspor ilk yarıdan daha iyi olacak'

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, takım olarak ilk yarıya oranla hem fiziksel hem de mental açıdan önde olduklarını söyleyerek, "Tahmin ediyorum bu sahaya da yansıyacak. İlk devreden daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Teknik Direktör İsmail Ertekin, Afyonspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenman öncesi konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın son hazırlıklarını yapıyoruz. Pazar günü iyi bir şekilde çıkış yapıp, güzel başlangıç yapmak istiyoruz. Fiziksel ve oyun olarak daha iyi bir Bursaspor’u sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kafamızda 11 oluşuyor. Ama futbolda anlık şeyler de gelişebiliyor. Bir bakıyorsunuz terslikler oluyor, karşı takımı izliyorsun ona göre önlem alıyorsun. Ama genel anlamda kafamızdaki 11 oluşmuş gibi gözüküyor" dedi.

"Bursaspor’da oynamak isteyen çok futbolcu var"

Transfer tahtası hakkında da konuşan Ertekin, "Transfer tahtası açılırsa, Bursaspor büyük takım Türkiye’de Bursaspor’da oynamak isteyen birçok futbolcu var. Yöneticilerimiz o konuda aynı gün aynı saatte o işleri becerebilirler. Biz de o takviyeleri yapabiliriz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"İlk devreden daha iyi olacağımızı söyleyebilirim"

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, takımın ilk yarıdaki performansı ile yaptığı kıyasta, "Şu an itibariyle ilk devreyi yorumladığımız zaman genel anlamda bazı maçlarda kötü puanlar kaybettik. Çok küçük hatalarla kaybettiğimiz puanlar var. İkinci yarıda o puanların biraz daha fazlasını almayı planlıyoruz ama futbol iki kere ikinin dört etmediği bir oyun. Lakin takım olarak ilk yarıya oranla hem fiziksel hem de mental açıdan bir tık öndeyiz. Tahmin ediyorum ki bu sahaya da yansıyacak. İlk devreden daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Özer Hurmacı bize katkıda bulunacak gibi duruyor"

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, yeşil-beyazlı takımla birlikte tekrar futbola dönen Özer Hurmacı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Ertekin, "Özer bize katkıda bulunacak gibi gözüküyor. Çağatay Yılmaz da öyle. Hasan Ayaroğlu’nu da unutmamak lazım. Her gelen oyuncu takıma katkı sağlayacaktır. Özer’in tecrübesi, gençlerin enerjisi bize güç kuvvet vercektir. Şu an itibariyle hepsinden son derece memnunum. İnşallah bizleri utandırmazlar" ifadelerini kullandı.

’Furkan Emre Ünver’in durumu ne?’ sorusuna ise Ertekin, "Belindeki arıza ufak tefek devam ediyor ama Pazar günü oynayacaktır" diye cevap verdi.