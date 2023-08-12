İsmail Gülle: 'Ekonomik sorunlarımızın çözümü ihracat ve turizmde'

İSO Meclis Üyesi ve Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye’deki ihracat iklimi giderek büyümeye, yeşermeye ve gelişmeye devam ediyor" dedi. Ekonomik sorunların çözümünün ihracat ve turizmde olduğunu belirten Gülle, ihracatçının en büyük sıkıntısının ise finansmana ulaşmak olduğunu kaydetti.

Türkiye ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihracattan aldığı pay her geçen gün artıyor. 2023 yılı için 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunuyor. Türkiye’nin ihracatına ilişkin açıklamalarda bulunan İSO Meclis Üyesi ve Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’deki ihracat ikliminin giderek büyümeye, yeşermeye ve gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

"İhracat ve ihracatçının destekleneceğini duymak son derece güzel"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ihracatçıları daha da destekleyeceği sözü için teşekkür ederek sözlerine başlayan Gülle, “Hangi koşulda olursa olsun, dünyadaki tüm bu çalkantılara rağmen ihracat ve ihracatçının destekleneceğini duymak son derece güzel. Bunu sonuna kadar desteklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İhracatın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizen Gülle, ekonomik sorunlardan çıkışın en önemli çözüm yolunun ihracat ve turizm olduğunu kaydetti.

Gülle, “Bu iki kalemin büyümesi bizi daha farklı yerlere taşıyacaktır. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü geçen yılın ikinci yarısından itibaren dünyadaki enflasyonist ortamdan dolayı bir düşüş trendine girdi. Doğal olarak burada uygulanan kur ve mali politikaların etkisiyle bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden birisiyiz” açıklamalarında bulundu.

"Türkiye’deki ihracat iklimi büyüyor"

İhracatçının dönemsel artışları ile düşüşlerinin olabileceğine değinen Gülle, “İhracatta konjonktürel etkilenmeler olabilir. Ama netice itibariyle Türkiye’deki ihracat iklimi giderek büyümeye, yeşermeye ve gelişmeye devam ediyor” dedi.

Dünyanın pandemi gibi çok önemli bir dönem geçirdiğine dikkat çeken Gülle, “Pandeminin etkilerini tüm dünya yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.

Gülle, fuarların özellikle 2020’den sonraki süreçte ülkemizin bir ihracat üssü olarak görünmesiyle birlikte çok ciddi bir teveccüh olduğunu kaydetti. Gülle, “2022 yılında uygulanan ekonomi ve mali politikalar nedeniyle döviz kurlarının belirli bir seviyede kalmasının artıları da eksileri de oldu. Olumlu sonuçlarından bahsedecek olursak, ihracatçı düşük faizle finansmana ulaştı. Özellikle Merkez Bankası ve kamu bankalarının çok büyük bir desteği oldu. Eksisine baktığımızda ise özellikle maliyet, finansman ve rekabet açısından zorlandık" dedi.