İsmail Kartal: 'Buraya kazanmak için geldik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Buraya kazanmak için geldik" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın akşam deplasmanda Danimarka’nın Nordsjaelland ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka öncesi maçın oynanacağı Right to Dream Park’ta basın mensuplarının karşısına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal ve kaleci İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Yarın Nordsjaelland ile oynayacakları müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, “Şu ana kadar oynadığımız maçlarla beraber Konferans Ligi’nde grubumuzda biz hala lideriz. Buraya da kazanmak için geldik. Her ne kadar hava şartları soğuk da olsa sahanın zemini gayet güzel. Biz de burada yarın kendi işimizi yaparak maçı kazanmayı hedefliyoruz. Tabii ki rakibimiz iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Onların da kendilerine göre planları var. Onların da planlarının ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz, tahmin ediyoruz. Biz de buna göre yarınki maçla ilgili yapmış olduğumuz analizlerle, oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda nasıl taktik olarak bir oyun oynayacağımızı çalıştık. Yarın da inşallah bunun karşılığını alarak ülkemize güzel bir şekilde galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz” sözlerini sarf etti.

"Bizim öncelikli hedefimiz 3 puan almak"

Danimarka deplasmanına 3 puan için geldiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, “Bizim öncelikli hedefimiz 3 puan almak. Ama 3 puan alamıyorsak da en kötü buradan 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Yarınki maçla ilgili bütün oyun planımız kazanma üzerinedir. Kazanabiliyorsak zaten biz işi burada garantiliyoruz. Ama kazanamasak da en kötü 1 puanla buradan ayrılmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

İsmail Kartal, Oosterwolde’yi oynatmayı düşündüğü mevki ile ilgili olarak soru üzerine şu cevabı verdi:

“Bununla ilgili düşünüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber yarın Fenerbahçe için düşündüğümüz en ideal 11’imizle sahaya çıkacağız."

"Her geçen gün oyuncularımızın sakatlıkla ilgili durumları, ne derecede olduğunu rapor alıyoruz"

Sakatlıkları devam eden oyuncuların durumunu değerlendiren sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, “Tedavileri şu anda devam ediyor. Benim şu anda bununla ilgili bir şey söylemem doğru değil. İstanbul’da kalan sağlık ekibimizin bir bölümü şu anda kendileri hem bireysel antrenmanlarına hem de tedavilerine devam ediliyor. Gün gün takip ediyoruz. Her geçen gün oyuncularımızın gelişimi takip edip, sakatlıkla ilgili durumları, ne derecede olduğunu rapor alıyoruz. Şu anda bununla ilgili bir şey söylemem biraz erken olur” diye konuştu.

"Elimizdeki oyuncularla beraber biz buraya kazanmak için geldik"

Genç isimlere şans verip vermeyeceği yönündeki soru üzerine İsmail Kartal, şu açıklamayı yaptı:

“Bu akşam antrenmanımızı da yapacağız. Sonra ekip arkadaşlarımızla yarınki maçla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Elimizdeki oyuncularla beraber biz buraya kazanmak için geldik. En ideal, bizim için en doğru oyuncularla yarınki maça çıkacağız.”

İrfan Can Eğribayat: "İyi futbolla kazanmak istiyoruz"

Kaleci İrfan Can Eğribayat ise, “Yarınki maç bizim için çok önemli. Ligde ve grupta lideriz. Grupta son maçta mağlubiyet aldık ama buraya kazanmaya geldik. İnşallah kazanır ve grubu lider olarak bitirebiliriz" dedi.

"Bu büyük camianın içerisinde olduğum için çok mutluyum"

Genç kaleci büyük bir camianın içinde olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, milli formayla ilgili bir soruya da, "Tabii ki milli takıma gitmeyi her Türk oyuncu gibi ben de çok istiyorum. Ben iyi performans vermeye devam edebildiğim sürece onun da sırası gelecektir. O kapı da benim için açılacaktır, diye düşünüyorum. Burada oynamaya gelince önemli olan takımın başarısı. Bu konuyla ilgili hocamızla sürekli irtibat halindeyiz. Her zaman mücadelemi veriyorum, elimden geleni yapıyorum. Oynayıp, oynamamak çok önemli değil. Bu büyük camianın içerisinde olduğum için çok mutluyum. Benim için sıkıntı yok. Çalışmaya devam ediyorum. Forma şansı geldiği zaman da elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.