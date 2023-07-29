Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 40. yıl plaketini Başkan Ali Koç’un elinden alırken, "Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenleniyor. Toplantıda Fenerbahçe kongre üyeliğinde 40, 50 ve 60. yılını dolduran üyelere plaketleri Başkan Ali Koç tarafından takdim edildi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Ogün Altıparmak yoğun alkışlarla sahneye davet edilirken, 50. yıl plaketini aldı ve şunları söyledi:

“Ben Ogün Altıparmak, 10 Kasım 1938 senesinde doğdum. Onun için ismimi Ogün koydular, hem Fenerbahçeli hem müslüman hem Türkiye vatandaşıyım. 60 yıllık Fenerbahçe’de görev yaptım, spor yaptım, ticaret yaptım, siyaset yaptım, sosyal hayat yaşadım. Sizlere şükran borçluyum. Fenerbahçe için her şeyi yapmak lazım, kardeşimiz Ali Koç’a da çok teşekkür ediyorum.”

İsmail Kartal: "Bütün kupalara adayız"

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na ailesiyle birlikte katılan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal, 40. yıl plaketini Başkan Ali Koç’un elinden aldı. Fenerbahçe’ye dair anılarını kongre üyeleriyle paylaşan Kartal, camiaya birlik mesajı vererek, “Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler ama biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu kulübün neler yapabileceğini herkese gösterdik. Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız. Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.