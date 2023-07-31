İsmail Kartal: 'Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla buradan ayrılmak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesi, "Biz bu maça rakibimize saygı göstererek, aynı ciddiyetle en iyi şekilde hazırlandık. Yarınki maçı da iyi bir futbolla kazanıp, ülke puanına katkı sağlamak ve Fenerbahçe’ye yakışır bir oyunla buradan ayrılmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında yarın Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, “İkinci maç için buradayız. Güzel bir ortam var. Ülkemizdeki sıcak havanın ardından buradaki serin hava bize biraz iyi geldi. İlk maçı güzel oyun ve iyi sonuçla tamamladık. Futbolda hiçbir zaman aldığınız sonuçların garantisi yoktur. Biz bu maça rakibimize saygı göstererek, aynı ciddiyetle en iyi şekilde hazırlandık. Yarınki maçı da iyi bir futbolla kazanıp, ülke puanına katkı sağlamak ve Fenerbahçe’ye yakışır bir oyunla buradan ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Bu akşam burada statta ufak bir antrenmanımız olacak. Ardından yarınki maç saatini bekleyeceğiz. Djiku’nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmediğimiz için kadroya almadık. Bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek, başka oyuncuları yarınki maçta görmek için onlara şans vereceğim. Yarın sahaya çıkacak 11, Fenerbahçe’nin en iyi 11’idir. Kadromuzda bütün oyuncularımız değerlidir. Kim oynarsa oynasın, sahaya çıkan 11 en değerli 11’dir. Kazanmak için buraya geldik. Fenerbahçe her yerde her maça kazanmak için çıkar" dedi.

"Üç kulvarda da gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz"

Konferans Ligi’ndeki hedefleriyle ilgili de konuşan İsmail Kartal, “Önemli bir kadroya sahibiz. Bazı oyuncularımız da tekrar aramıza katılarak, kadro kalitesini ve derinliğini genişleterek üç kulvarda yarışabileceğimizi düşünerek geçen toplantıda ben bunu söyledim. Üç kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Birinci önceliğimiz Türkiye’de şampiyon olmak. Allah’ın izniyle de bu sene bu şampiyonluğu kazanacağız. Kupayı almak. Avrupa kupalarında da belki bu hayal olacak ama biz bu hayallerimizi içimizde düşünerek heyecanlı bir şekilde bunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla da bunu sürekli konuşuyoruz. Güzel bir çalışma ortamımız var. Oyuncularımızla güzel bir enerjimiz var, bunu da başarabiliriz, diye düşünüyoruz. Neden olmasın diyoruz. Olabilmesi için de çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konuda da başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

"Şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz"

Transferde ismi geçen oyuncularla ilgili bir soruya ise Kartal, "Şu anda bu isimlerle (Cengiz Ünder, Dominik Livakovic) ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik şartlar var, kulüpler arasında görüşmeler var. Bu çalışmayı başkanımız ve yönetim kurulu sürdürüyor. Onların yetki alanı. Şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz" diye cevap verdi.

İsmail Yüksek: "Aynı ciddiyetle sahada olacağız"

Sarı-lacivertli oyuncu İsmail Yüksel ise, “İlk maça çok iyi konsantrasyonla başladık ve istediğimiz oyunu oynadık. Tur için büyük bir avantaj sağladık ama futbolseverlerin bildiği üzere futbol oyuna ve rakibe saygısızlığı asla kaldırmaz. Yarın yine maça aynı ciddiyetle başlayıp, aynı ciddiyetle bitireceğiz. Ülke puanına katkı sağlayacak bir galibiyet hedefliyoruz. Çalışmalarımıza iyi şekilde başladık ve bitirdik. Yarına da hazırız

Takımımız değerli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip. Futbol kolektif bir oyun. Bireysel olarak en iyimize ulaşıp hepimiz takım bütünlüğüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sahada kimin oynadığı değil, takımın ne yaptığı daha önemli. Rekabetin takıma fayda sağlayacağına inanıyorum. Hepimiz hazırız ve her zaman en iyisi için çalışıyoruz. Çalışmayı seven ve asla pes etmeyen bir oyuncuyum. Çok değerli, yeteneklerini geçmişte çok iyi kanıtlamış isimler takıma katıldı. Hem saha için de hem de saha dışında bizlere pozitif anlamda çok katkıları oluyor. Çok da iyi anlaşıyoruz. Benle de özel ilgileniyorlar, sağ olsunlar. Hem kulübümüz hem takımımız hem de kendim için bu sezonu çok değerli görüyorum. 9 yıldır hasret kaldığımız bir kupa var. Hepimiz aynı hedefe odaklanırsak, ben ve takım arkadaşlarım; hedeflediğimiz kupayı müzeye getireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.