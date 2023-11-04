İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor karşısına son oynanan Pendikspor maçı 11’inden 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Pendikspor maçının 11’inden 2 değişiklik ile başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal, son lig maçında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Fred’in yerine Jayden Oosterwolde ile Miha Zajc’a görev verdi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred kadroda yer almadı.

Oosterwolde 3. kez stoperde

Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, mücadeleye stoperde başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçı olan Twente’ye karşı Oosterwolde’ye stoperde Djiku ile birlikte görev vermişti. Pendikspor müsabakasında 46. dakikada Becao’nun yerine oyuna dahil olan Oosterwolde, stoperde Samet ile birlikte oynadı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’a karşı; Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise, İrfan Can Eğribayat, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Muhammet İmre, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor bekledi.

Emre Mor 102 gün sonra kadroda

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Emre Mor, 102 gün sonra kadroda yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru’ya karşı oyuna girdikten 12 dakika sonra sakatlanarak çıkmıştı. Emre Mor, tedavi süreci ve bireysel antrenmanların ardından ilk kez bir resmi müsabakada kadroda yer aldı.

Ülker Stadyumu kapalı gişe

Bu sezon Ülker Stadyumu’nda oynadığı Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, tribünleri tamamen doldururken, tezahüratlarla takıma destek oldu.